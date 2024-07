Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende stärker

Am Mittwoch tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,44 Prozent fester bei 16 355,14 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,110 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,277 Prozent tiefer bei 16 237,90 Punkten, nach 16 283,02 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 370,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 237,90 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,142 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, stand der SPI noch bei 15 945,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 897,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wurde der SPI mit 14 539,23 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 12,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 484,31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 14,29 Prozent auf 9,76 CHF), Accelleron Industries (+ 9,24 Prozent auf 42,58 CHF), Roche (+ 5,83 Prozent auf 274,00 CHF), Roche (+ 5,56 Prozent auf 300,00 CHF) und MCH (+ 4,19 Prozent auf 4,23 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,75 Prozent auf 8,30 CHF), Curatis (-10,45 Prozent auf 6,00 CHF), ALSO (-10,31 Prozent auf 243,50 CHF), GAM (-8,00 Prozent auf 0,23 CHF) und Feintool International (-7,71 Prozent auf 17,35 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 163 145 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 245,815 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Medmix-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 64,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at