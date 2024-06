Freundlicher Handel in Zürich: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im SPI

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,29 Prozent höher bei 15 992,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,118 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,359 Prozent stärker bei 16 003,00 Punkten in den Handel, nach 15 945,80 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 986,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 003,00 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 16 038,17 Punkten bewertet. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bei 15 259,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, betrug der SPI-Kurs 15 006,29 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,76 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Spexis (+ 30,54 Prozent auf 0,04 CHF), Meyer Burger (+ 4,23 Prozent auf 0,01 CHF), Molecular Partners (+ 3,09 Prozent auf 6,67 CHF), Sensirion (+ 1,85 Prozent auf 77,00 CHF) und HOCHDORF (+ 1,66 Prozent auf 7,36 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Evolva (-7,35 Prozent auf 0,91 CHF), Rieter (-1,96 Prozent auf 120,00 CHF), Addex Therapeutics (-1,54 Prozent auf 0,06 CHF), METALL ZUG (-1,17 Prozent auf 1 265,00 CHF) und Medmix (-1,06 Prozent auf 15,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 087 045 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 256,627 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

