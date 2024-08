Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstagmorgen fort.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent stärker bei 17 795,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 814,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 736,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 714,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 722,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der LUS-DAX 15 844,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,61 Prozent auf 24,64 EUR), Hannover Rück (+ 1,23 Prozent auf 230,20 EUR), Henkel vz (+ 1,18 Prozent auf 78,98 EUR), Daimler Truck (+ 1,06 Prozent auf 33,35 EUR) und Siemens (+ 0,85 Prozent auf 158,54 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Sartorius vz (-2,70 Prozent auf 234,60 EUR), Merck (-0,78 Prozent auf 165,45 EUR), Zalando (-0,66 Prozent auf 22,73 EUR), Porsche (-0,15 Prozent auf 65,58 EUR) und adidas (-0,09 Prozent auf 212,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 219 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,542 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

