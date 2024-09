Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Der LUS-DAX beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 18 566,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 505,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 679,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 17 383,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 05.06.2024, bei 18 652,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.09.2023, den Stand von 15 752,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,88 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,89 Prozent auf 28,98 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 14,95 EUR), RWE (+ 2,04 Prozent auf 32,97 EUR), Sartorius vz (+ 1,99 Prozent auf 235,50 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,83 Prozent auf 32,82 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-2,16 Prozent auf 65,26 EUR), Symrise (-1,66 Prozent auf 118,50 EUR), Rheinmetall (-1,57 Prozent auf 515,20 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,38 Prozent auf 131,74 EUR) und Merck (-1,28 Prozent auf 169,95 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 603 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,200 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at