Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|XETRA-Handel im Blick
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14.10.2026 12:27:16
Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün
Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,10 Prozent stärker bei 30 349,87 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 335,459 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,372 Prozent auf 30 132,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 020,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 388,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 079,37 Zählern.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,975 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 31 057,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 100,91 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 30 074,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 2,03 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 3,55 Prozent auf 12,55 EUR), Salzgitter (+ 3,55 Prozent auf 49,62 EUR), Schaeffler (+ 3,42 Prozent auf 6,05 EUR), KION GROUP (+ 3,41 Prozent auf 35,47 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,38 Prozent auf 79,50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Lufthansa (-1,53 Prozent auf 7,09 EUR), Porsche Automobil (-1,07 Prozent auf 24,90 EUR), Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), DWS Group GmbH (-0,82 Prozent auf 66,20 EUR) und CTS Eventim (-0,49 Prozent auf 60,75 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 682 606 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,713 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Weitere Links:
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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12:27
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
07.10.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,37
|-0,94%
|CTS Eventim
|60,30
|-1,15%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|66,10
|-1,27%
|KION GROUP AG
|34,39
|0,38%
|LANXESS AG
|12,42
|3,16%
|Lufthansa AG
|7,05
|-2,11%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,42
|-2,67%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,04
|-0,41%
|Salzgitter
|48,40
|1,17%
|Schaeffler AG
|5,92
|-0,17%
|Siltronic AG
|71,20
|-3,20%
|thyssenkrupp AG
|13,77
|-0,94%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|78,50
|2,35%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 050,15
|0,10%
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