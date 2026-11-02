HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|XETRA-Handel im Blick
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02.11.2026 12:27:06
Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 30 681,14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,546 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,051 Prozent höher bei 30 487,72 Punkten, nach 30 472,32 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 709,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 471,04 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 450,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 31 980,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 29 751,62 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,964 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 4,33 Prozent auf 49,14 EUR), AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 33,73 EUR), TUI (+ 3,79 Prozent auf 7,23 EUR), Lufthansa (+ 2,62 Prozent auf 7,36 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,58 Prozent auf 12,33 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HELLA GmbH (-3,59 Prozent auf 67,10 EUR), KION GROUP (-2,28 Prozent auf 32,51 EUR), FUCHS SE VZ (-1,72 Prozent auf 43,52 EUR), Evonik (-0,95 Prozent auf 20,84 EUR) und flatexDEGIRO (-0,85 Prozent auf 23,42 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 574 335 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu thyssenkrupp AG
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,02
|5,82%
|Aroundtown SA
|1,45
|1,33%
|Evonik AG
|20,90
|-0,57%
|flatexDEGIRO AG
|23,22
|-1,36%
|FUCHS SE VZ
|43,56
|-1,27%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|68,30
|-1,73%
|KION GROUP AG
|32,69
|-1,36%
|Lufthansa AG
|7,30
|1,81%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,54
|0,39%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,18
|-0,28%
|Salzgitter
|49,10
|4,78%
|thyssenkrupp AG
|12,23
|1,83%
|TUI AG
|7,22
|3,95%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 596,37
|0,41%
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