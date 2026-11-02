HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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XETRA-Handel im Blick 02.11.2026 12:27:06

Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün

Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 30 681,14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,546 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,051 Prozent höher bei 30 487,72 Punkten, nach 30 472,32 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 709,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 471,04 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 450,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 31 980,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 29 751,62 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,964 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 4,33 Prozent auf 49,14 EUR), AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 33,73 EUR), TUI (+ 3,79 Prozent auf 7,23 EUR), Lufthansa (+ 2,62 Prozent auf 7,36 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,58 Prozent auf 12,33 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HELLA GmbH (-3,59 Prozent auf 67,10 EUR), KION GROUP (-2,28 Prozent auf 32,51 EUR), FUCHS SE VZ (-1,72 Prozent auf 43,52 EUR), Evonik (-0,95 Prozent auf 20,84 EUR) und flatexDEGIRO (-0,85 Prozent auf 23,42 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 574 335 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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29.10.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
29.10.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,02 5,82% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,45 1,33% Aroundtown SA
Evonik AG 20,90 -0,57% Evonik AG
flatexDEGIRO AG 23,22 -1,36% flatexDEGIRO AG
FUCHS SE VZ 43,56 -1,27% FUCHS SE VZ
HELLA GmbH & Co. KGaA 68,30 -1,73% HELLA GmbH & Co. KGaA
KION GROUP AG 32,69 -1,36% KION GROUP AG
Lufthansa AG 7,30 1,81% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,54 0,39% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,18 -0,28% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 49,10 4,78% Salzgitter
thyssenkrupp AG 12,23 1,83% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,22 3,95% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 596,37 0,41%

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