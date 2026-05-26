Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schließt im Plus

Letztendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,76 Prozent nach oben auf 30 001,32 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1,26 Prozent auf 29 854,58 Punkte an der Kurstafel, nach 29 481,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 753,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 044,49 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 27 303,67 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 034,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 20 915,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,02 Prozent nach oben. Bei 30 044,49 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 19,29 Prozent auf 895,88 USD), ON Semiconductor (+ 9,29 Prozent auf 127,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,78 Prozent auf 503,89 USD), AppLovin (+ 6,76 Prozent auf 514,24 USD) und KLA-Tencor (+ 6,51 Prozent auf 2 011,39 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Zoom Communications (-5,25 Prozent auf 100,09 USD), Intuit (-4,87 Prozent auf 304,35 USD), CoStar Group (-4,21 Prozent auf 32,52 USD), PepsiCo (-3,25 Prozent auf 145,68 USD) und Workday (-3,22 Prozent auf 124,02 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43 184 814 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at