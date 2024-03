Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,21 Prozent auf 16 419,62 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,381 Prozent auf 16 446,85 Punkte an der Kurstafel, nach 16 384,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 476,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 414,09 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 976,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2023, lag der NASDAQ Composite bei 15 074,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, mit 11 823,96 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,20 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,05 Prozent auf 7,01 USD), Dixie Group (+ 4,98 Prozent auf 0,54 USD), Century Casinos (+ 4,56 Prozent auf 2,98 USD), BE Semiconductor Industries (+ 4,48 Prozent auf 160,56 USD) und TransAct Technologies (+ 4,15 Prozent auf 5,52 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-13,61 Prozent auf 0,06 USD), EMCORE (-7,19 Prozent auf 0,35 USD), Cumulus Media A (-5,57 Prozent auf 3,22 USD), Ebix (-5,00 Prozent auf 0,95 USD) und Nissan Motor (-3,94 Prozent auf 604,10 JPY).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 450 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,938 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 14,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at