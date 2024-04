Freundlicher Handel: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Montagmittag zu

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ Composite am Montagmittag.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,08 Prozent auf 16 260,82 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,226 Prozent fester bei 16 285,18 Punkten in den Handel, nach 16 248,52 Punkten am Vortag.

Bei 16 220,72 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 16 323,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 08.03.2024, den Wert von 16 085,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 14 843,77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 12 087,96 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 10,12 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 20,90 Prozent auf 3,76 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 13,86 Prozent auf 0,08 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,37 Prozent auf 2,85 USD), MicroStrategy (+ 7,23 Prozent auf 1 543,00 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 5,68 Prozent auf 6,70 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Agenus (-18,19 Prozent auf 0,41 USD), Taylor Devices (-10,08 Prozent auf 54,67 USD), Arundel (-5,56 Prozent auf 0,17 CHF), AngioDynamics (-4,98 Prozent auf 6,68 USD) und Cutera (-3,53 Prozent auf 1,51 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3 696 666 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,919 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at