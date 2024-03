Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent stärker bei 16 409,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,136 Prozent tiefer bei 16 377,23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 399,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16 347,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 420,92 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,454 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 947,74 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Stand von 15 095,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11 716,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,13 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell inTest (+ 14,86 Prozent auf 13,06 USD), Taylor Devices (+ 13,96 Prozent auf 49,89 USD), Cumulus Media A (+ 13,00 Prozent auf 3,65 USD), Verint Systems (+ 5,92 Prozent auf 32,93 USD) und EXACT Sciences (+ 5,41 Prozent auf 70,50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Old Dominion Freight Line (-48,96 Prozent auf 218,43 USD), QC (-10,58 Prozent auf 0,47 USD), MicroStrategy (-9,63 Prozent auf 1 734,27 USD), Dixie Group (-7,33 Prozent auf 0,55 USD) und Century Casinos (-5,11 Prozent auf 3,16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11 223 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,900 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at