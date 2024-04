Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt schlussendlich

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,68 Prozent auf 16 442,20 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,407 Prozent fester bei 16 236,20 Punkten, nach 16 170,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 154,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 464,60 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,964 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 16 019,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 970,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 031,88 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,35 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nektar Therapeutics (+ 22,48 Prozent auf 1,58 USD), Richardson Electronics (+ 15,08 Prozent auf 10,76 USD), Cutera (+ 10,29 Prozent auf 1,93 USD), Geron (+ 9,59 Prozent auf 3,77 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 7,69 Prozent auf 9,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Rediffcom India (-60,00 Prozent auf 0,00 USD), Fastenal (-6,50 Prozent auf 69,88 USD), Atrion (-5,73 Prozent auf 403,10 USD), Exelixis (-4,35 Prozent auf 22,65 USD) und Radware (-3,88 Prozent auf 17,08 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 321 884 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,953 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

