Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,42 Prozent auf 13 118,66 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent höher bei 13 115,36 Punkten, nach 13 063,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 151,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 112,37 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,409 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 13 590,65 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Wert von 13 555,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der NASDAQ Composite 10 829,50 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 26,30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Bed Bath Beyond (+ 33,16 Prozent auf 0,10 USD), Trinity Biotech (+ 10,41 Prozent auf 0,72 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,44 Prozent auf 0,71 USD), Logitech (+ 3,92 Prozent auf 63,08 CHF) und 3D Systems (+ 3,87 Prozent auf 4,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Atrion (-4,39 Prozent auf 401,20 USD), Dixie Group (-3,13 Prozent auf 0,65 USD), AmeriServ Financial (-3,01 Prozent auf 2,58 USD), Amtech Systems (-2,64 Prozent auf 7,38 USD) und Radcom (-2,59 Prozent auf 8,64 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 549 560 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,604 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,96 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

