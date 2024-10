Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,14 Prozent auf 17 949,62 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,366 Prozent tiefer bei 17 859,49 Punkten, nach 17 925,12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 960,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17 836,62 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,665 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 03.09.2024, den Stand von 17 136,30 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Wert von 18 188,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wies der NASDAQ Composite 13 059,47 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 21,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Nortech Systems (+ 7,54 Prozent auf 12,70 USD), MarketAxess (+ 4,94 Prozent auf 267,52 USD), NVIDIA (+ 3,51 Prozent auf 123,02 USD), TransAct Technologies (+ 2,88 Prozent auf 4,65 USD) und Astro-Med (+ 2,74 Prozent auf 13,49 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Dixie Group (-22,04 Prozent auf 0,53 USD), AngioDynamics (-15,69 Prozent auf 6,45 USD), SMC (-5,12 Prozent auf 440,23 USD), Baiducom (-4,50 Prozent auf 109,95 USD) und Microvision (-3,42 Prozent auf 1,13 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 979 851 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,116 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at