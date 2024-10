Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels im Aufwind

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Montagmorgen auf Erholungskurs.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr Gewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 18 538,38 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,456 Prozent auf 18 426,66 Punkte an der Kurstafel, nach 18 342,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 545,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 423,60 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 17 683,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18 398,45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 407,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 25,55 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit inTest (+ 7,01 Prozent auf 7,48 USD), MicroStrategy (+ 5,65 Prozent auf 224,61 USD), Applied Materials (+ 3,94 Prozent auf 213,13 USD), Innodata (+ 3,86 Prozent auf 17,20 USD) und Ultra Clean (+ 3,86 Prozent auf 41,21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SIGA Technologies (-4,08 Prozent auf 6,59 USD), FreightCar America (-3,99 Prozent auf 12,50 USD), Ballard Power (-3,55 Prozent auf 1,63 USD), Neogen (-3,29 Prozent auf 13,96 USD) und Baiducom (-3,12 Prozent auf 100,56 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 737 937 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,167 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, die höchste im Index.

