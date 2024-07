Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start in Grün

Am Donnerstag springt der NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ um 0,24 Prozent auf 18 040,13 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,679 Prozent stärker bei 18 119,15 Punkten, nach 17 996,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18 010,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 130,87 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,41 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 17 862,23 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 18.04.2024, den Wert von 15 601,50 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.07.2023, den Wert von 14 353,64 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 22,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Infosys (+ 9,16 Prozent auf 22,41 USD), Donegal Group B (+ 8,15 Prozent auf 12,60 USD), Consumer Portfolio Services (+ 5,81 Prozent auf 12,02 USD), AmeriServ Financial (+ 5,74 Prozent auf 2,58 USD) und Cintas (+ 5,43 Prozent auf 758,83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Texas Capital Bancshares (-4,36 Prozent auf 67,60 USD), Richardson Electronics (-3,49 Prozent auf 12,45 USD), Nektar Therapeutics (-2,76 Prozent auf 1,41 USD), Abbott Laboratories (-2,62 Prozent auf 101,94 USD) und IDEXX Laboratories (-2,52 Prozent auf 483,94 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 743 948 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,294 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at