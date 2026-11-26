SMI
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|SIX-Handel im Fokus
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26.11.2026 15:58:46
Freundlicher Handel: Pluszeichen im SMI
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,03 Prozent höher bei 14 816,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,715 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,901 Prozent höher bei 14 797,07 Punkten in den Handel, nach 14 664,92 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 14 776,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 839,88 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Stand von 14 538,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 542,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der SMI bei 12 822,24 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent. 15 272,42 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Amrize (+ 3,21 Prozent auf 35,98 CHF), Logitech (+ 3,05 Prozent auf 83,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 65,20 CHF), UBS (+ 2,15 Prozent auf 37,59 CHF) und Sika (+ 2,10 Prozent auf 189,35 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sandoz (-0,84 Prozent auf 80,28 CHF), Galderma (-0,79 Prozent auf 182,55 CHF), Novartis (+ 0,23 Prozent auf 128,40 CHF), Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 87,42 CHF) und Roche (+ 0,75 Prozent auf 404,00 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 923 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 352,486 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,20
|-0,36%
|Amrize
|39,85
|0,86%
|Galderma
|199,80
|-2,15%
|Logitech S.A.
|91,28
|-0,65%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,27
|-0,53%
|Novartis AG
|139,20
|-1,76%
|Partners Group AG
|696,60
|0,32%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|441,00
|-0,68%
|Sandoz
|86,66
|-3,39%
|Sika AG
|207,20
|-0,62%
|Swiss Re AG
|169,30
|-0,03%
|UBS
|40,95
|-0,78%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 838,66
|1,18%
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