Freundlicher Handel: RTS steigt nachmittags

In Moskau ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 15:01 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 1 105,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,572 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,001 Prozent fester bei 1 103,79 Punkten in den Handel, nach 1 103,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag am Dienstag bei 1 099,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 107,03 Punkten erreichte.

RTS-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der RTS bei 987,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, notierte der RTS bei 1 017,03 Punkten. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2022, den Wert von 1 140,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 14,75 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 107,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit Mechel (+ 2,37 Prozent auf 290,40 RUB), LSR (+ 2,28 Prozent auf 691,00 RUB), Magnit (+ 2,15 Prozent auf 6 023,50 RUB), Mvideo PJSC (+ 2,13 Prozent auf 196,40 RUB) und PIK (+ 1,13 Prozent auf 736,10 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen hingegen Novolipetsk Steel (-1,14 Prozent auf 197,08 RUB), NOVATEK (-1,13 Prozent auf 1 625,80 RUB), VTB Bank (-0,81 Prozent auf 0,03 RUB), INTER RAO (-0,62 Prozent auf 4,24 RUB) und Phosagro (-0,59 Prozent auf 6 758,00 RUB).

Welche RTS-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 742 120 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 49,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at