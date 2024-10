Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der SDAX notiert heute im Plus.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 14 004,90 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 100,874 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,114 Prozent stärker bei 13 968,89 Punkten, nach 13 952,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 940,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14 060,92 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,114 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 18.09.2024, den Stand von 13 601,98 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 18.07.2024, einen Wert von 14 505,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 635,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,33 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Schaeffler (+ 6,15 Prozent auf 5,07 EUR), Mutares (+ 5,31 Prozent auf 24,80 EUR), EVOTEC SE (+ 3,95 Prozent auf 5,79 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,56 Prozent auf 13,96 EUR) und JOST Werke (+ 3,43 Prozent auf 43,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-12,60 Prozent auf 54,80 EUR), Amadeus Fire (-6,14 Prozent auf 82,60 EUR), pbb (-1,91 Prozent auf 5,41 EUR), Nagarro SE (-1,68 Prozent auf 93,50 EUR) und Energiekontor (-1,37 Prozent auf 50,50 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 748 681 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,864 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Mit 9,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at