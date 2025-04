MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am Mittwoch in der Gewinnzone ein.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,97 Prozent höher bei 27 541,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 278,539 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 1,09 Prozent fester bei 27 576,39 Punkten, nach 27 278,11 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 462,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 761,31 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der MDAX mit 28 783,60 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 25 951,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2024, notierte der MDAX bei 26 625,02 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,09 Prozent zu. Bei 30 505,59 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 4,48 Prozent auf 25,20 EUR), JENOPTIK (+ 3,90 Prozent auf 17,05 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,19 Prozent auf 66,35 EUR), EVOTEC SE (+ 2,84 Prozent auf 7,03 EUR) und Lufthansa (+ 2,76 Prozent auf 6,33 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen RENK (-4,55 Prozent auf 47,98 EUR), HENSOLDT (-2,53 Prozent auf 63,60 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,34 Prozent auf 22,15 EUR), TAG Immobilien (-0,78 Prozent auf 13,93 EUR) und LEG Immobilien (-0,68 Prozent auf 72,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 584 417 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,100 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at