Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu

Der SDAX zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent auf 13 897,35 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 100,554 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,252 Prozent auf 13 804,07 Punkte an der Kurstafel, nach 13 838,90 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 756,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 897,35 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,655 Prozent abwärts. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 16.09.2024, mit 13 462,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der SDAX 14 624,38 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2023, den Stand von 12 666,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,551 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 10,97 Prozent auf 88,50 EUR), Medios (+ 4,40 Prozent auf 15,18 EUR), JOST Werke (+ 3,49 Prozent auf 41,55 EUR), Salzgitter (+ 2,72 Prozent auf 13,58 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 5,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Drägerwerk (-4,29 Prozent auf 45,75 EUR), Kontron (-2,29 Prozent auf 17,07 EUR), Douglas (-2,15 Prozent auf 20,06 EUR), GFT SE (-1,94 Prozent auf 22,70 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-1,75 Prozent auf 61,90 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 953 617 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,646 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,30 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

