Freundlicher Handel: SDAX legt zum Handelsstart zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent stärker bei 13 043,05 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 106,674 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,152 Prozent auf 13 018,33 Punkte an der Kurstafel, nach 12 998,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 045,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 018,33 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,522 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 12 975,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 404,06 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.09.2022, den Stand von 11 231,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 7,93 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Hypoport SE (+ 2,11 Prozent auf 159,60 EUR), Nagarro SE (+ 2,08 Prozent auf 68,80 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,38 Prozent auf 8,11 EUR), PVA TePla (+ 1,30 Prozent auf 15,55 EUR) und Siltronic (+ 1,29 Prozent auf 74,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil thyssenkrupp nucera (-0,46 Prozent auf 19,55 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,37 Prozent auf 38,06 EUR), Aroundtown SA (-0,35 Prozent auf 1,84 EUR), TRATON (-0,27 Prozent auf 18,70 EUR) und SUSE (-0,26 Prozent auf 15,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 438 172 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,305 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

