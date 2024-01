Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Um 09:12 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 13 780,85 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,691 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 799,92 Zählern und damit 0,282 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 761,10 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 13 803,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 780,85 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 13 960,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, stand der SDAX bei 12 075,68 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2023, den Stand von 13 102,27 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 0,292 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 3,60 Prozent auf 7,20 USD), JOST Werke (+ 2,15 Prozent auf 45,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,54 Prozent auf 1,12 EUR), AUTO1 (+ 1,38 Prozent auf 3,97 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,28 Prozent auf 6,18 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Nagarro SE (-2,49 Prozent auf 86,05 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,25 Prozent auf 31,55 EUR), KWS SAAT SE (-1,15 Prozent auf 51,80 EUR), Ceconomy St (-0,94 Prozent auf 2,31 EUR) und Grand City Properties (-0,84 Prozent auf 8,85 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 75 822 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,350 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX hat die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

