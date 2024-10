Freundlicher Handel: SLI-Anleger greifen mittags zu

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,46 Prozent stärker bei 1 998,01 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,308 Prozent stärker bei 1 995,03 Punkten, nach 1 988,91 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 992,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 004,39 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Stand von 1 959,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 002,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 702,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 13,30 Prozent zu Buche. Bei 2 023,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 1,37 Prozent auf 532,40 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 27,63 CHF), Logitech (+ 0,98 Prozent auf 74,10 CHF), Swiss Re (+ 0,94 Prozent auf 117,55 CHF) und Sandoz (+ 0,90 Prozent auf 38,21 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swatch (I) (-2,99 Prozent auf 176,60 CHF), Richemont (-1,79 Prozent auf 129,05 CHF), Adecco SA (-0,85 Prozent auf 28,10 CHF), Temenos (-0,16 Prozent auf 62,80 CHF) und Schindler (+ 0,00 Prozent auf 249,40 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 463 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 230,176 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,58 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at