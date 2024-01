Freundlicher Handel: SLI legt zu

Der SLI steigt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,21 Prozent stärker bei 1 824,63 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 823,92 Zählern und damit 0,170 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 820,82 Punkte).

Das Tagestief des SLI betrug 1 821,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 829,64 Zähler.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 776,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 618,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, stand der SLI bei 1 780,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,94 Prozent auf 1 174,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,43 Prozent auf 205,20 CHF), Swiss Life (+ 1,37 Prozent auf 620,40 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 65,78 CHF) und Richemont (+ 1,05 Prozent auf 130,10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Givaudan (-1,74 Prozent auf 3 621,00 CHF), ams (-1,73 Prozent auf 2,16 CHF), Zurich Insurance (-1,40 Prozent auf 437,80 CHF), Sandoz (-1,05 Prozent auf 29,14 CHF) und Novartis (-0,59 Prozent auf 92,36 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 979 217 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at