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VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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SIX-Handel im Fokus 05.06.2026 15:59:05

Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags

Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags

Der SLI gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,49 Prozent stärker bei 2 141,03 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,142 Prozent höher bei 2 133,66 Punkten, nach 2 130,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 127,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 144,10 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,339 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 094,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der SLI bei 2 110,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 008,39 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,463 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 2,19 Prozent auf 53,22 CHF), Givaudan (+ 1,94 Prozent auf 2 894,00 CHF), Swiss Re (+ 1,94 Prozent auf 118,45 CHF), Galderma (+ 1,48 Prozent auf 161,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,45 Prozent auf 191,95 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-2,84 Prozent auf 601,80 CHF), Logitech (-2,26 Prozent auf 91,56 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 83,40 CHF), Holcim (-0,53 Prozent auf 74,94 CHF) und Amrize (-0,35 Prozent auf 42,46 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 462 488 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,619 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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