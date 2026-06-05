VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Fokus
|
05.06.2026 15:59:05
Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags
Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,49 Prozent stärker bei 2 141,03 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,142 Prozent höher bei 2 133,66 Punkten, nach 2 130,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 127,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 144,10 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,339 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 094,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der SLI bei 2 110,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 008,39 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,463 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 2,19 Prozent auf 53,22 CHF), Givaudan (+ 1,94 Prozent auf 2 894,00 CHF), Swiss Re (+ 1,94 Prozent auf 118,45 CHF), Galderma (+ 1,48 Prozent auf 161,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,45 Prozent auf 191,95 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-2,84 Prozent auf 601,80 CHF), Logitech (-2,26 Prozent auf 91,56 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 83,40 CHF), Holcim (-0,53 Prozent auf 74,94 CHF) und Amrize (-0,35 Prozent auf 42,46 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 462 488 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,619 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VAT
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Grün: SLI in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
04.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)