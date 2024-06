Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende mit Gewinnen

Am Mittwoch sprang der SLI via SIX letztendlich um 1,25 Prozent auf 1 973,22 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,618 Prozent fester bei 1 960,83 Punkten in den Handel, nach 1 948,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 973,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 959,54 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,377 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 847,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, lag der SLI noch bei 1 866,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 780,75 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,89 Prozent zu. Bei 1 973,22 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 3,40 Prozent auf 489,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,38 Prozent auf 266,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,22 Prozent auf 50,22 CHF), Logitech (+ 2,18 Prozent auf 89,00 CHF) und Richemont (+ 2,12 Prozent auf 146,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swatch (I) (-2,19 Prozent auf 189,65 CHF), Temenos (-0,35 Prozent auf 56,90 CHF), ams (+ 0,00 Prozent auf 1,41 CHF), Nestlé (+ 0,12 Prozent auf 97,72 CHF) und Straumann (+ 0,22 Prozent auf 115,85 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 387 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,574 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at