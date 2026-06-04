Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI-Marktbericht
|
04.06.2026 09:28:58
Freundlicher Handel: SLI zum Start im Plus
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 2 119,36 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,073 Prozent auf 2 117,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 116,35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 117,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 120,45 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 081,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der SLI mit 2 140,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der SLI 2 003,39 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,47 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 1,57 Prozent auf 697,60 CHF), Geberit (+ 0,99 Prozent auf 511,20 CHF), Julius Bär (+ 0,77 Prozent auf 65,22 CHF), Holcim (+ 0,76 Prozent auf 76,64 CHF) und Schindler (+ 0,54 Prozent auf 262,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-1,92 Prozent auf 94,08 CHF), Lonza (-1,00 Prozent auf 484,00 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 650,00 CHF), Lindt (-0,86 Prozent auf 9 185,00 CHF) und Sandoz (-0,70 Prozent auf 62,46 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 161 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 268,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|46,43
|0,19%
|Geberit AG (N)
|559,20
|1,71%
|Holcim AG
|82,70
|0,22%
|Julius Bär
|69,98
|-0,23%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 070,00
|0,40%
|Logitech S.A.
|102,00
|-0,58%
|Lonza AG (N)
|529,20
|-0,26%
|Partners Group AG
|770,40
|2,45%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|347,00
|2,63%
|Sandoz
|68,64
|0,53%
|Schindler AG (PS)
|287,00
|1,13%
|Swiss Re AG
|126,80
|1,64%
|Swisscom AG
|715,50
|0,35%
|UBS
|40,01
|-1,55%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 121,45
|0,24%