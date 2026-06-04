Freundlicher Handel: SLI zum Start im Plus

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 2 119,36 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,073 Prozent auf 2 117,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 116,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 117,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 120,45 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 081,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der SLI mit 2 140,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der SLI 2 003,39 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,47 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 1,57 Prozent auf 697,60 CHF), Geberit (+ 0,99 Prozent auf 511,20 CHF), Julius Bär (+ 0,77 Prozent auf 65,22 CHF), Holcim (+ 0,76 Prozent auf 76,64 CHF) und Schindler (+ 0,54 Prozent auf 262,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-1,92 Prozent auf 94,08 CHF), Lonza (-1,00 Prozent auf 484,00 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 650,00 CHF), Lindt (-0,86 Prozent auf 9 185,00 CHF) und Sandoz (-0,70 Prozent auf 62,46 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 161 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 268,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at