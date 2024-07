Freundlicher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,70 Prozent fester bei 8 228,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,521 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 171,12 Punkten in den Handel, nach 8 171,12 Punkten am Vortag.

Bei 8 238,11 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 170,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,784 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 232,04 Punkte taxiert. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, bei 7 975,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 519,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,56 Prozent nach oben. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Smith Nephew (+ 7,13 Prozent auf 10,57 GBP), Melrose Industries (+ 2,85 Prozent auf 5,75 GBP), Bunzl (+ 2,40 Prozent auf 31,05 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,86 Prozent auf 9,06 GBP) und WPP 2012 (+ 1,56 Prozent auf 7,42 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Next (-1,93 Prozent auf 89,36 GBP), Severn Trent (-0,83 Prozent auf 23,88 GBP), United Utilities (-0,79 Prozent auf 9,77 GBP), Croda International (-0,61 Prozent auf 40,65 GBP) und easyJet (-0,57 Prozent auf 4,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 961 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 221,342 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at