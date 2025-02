Freundlicher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent auf 8 778,11 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,810 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 768,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8 768,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 757,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 787,66 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 8 505,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 109,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der FTSE 100 7 711,71 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 820,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 8 160,60 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 2,61 Prozent auf 18,84 GBP), HSBC (+ 1,75 Prozent auf 8,97 GBP), Ashtead (+ 1,53 Prozent auf 51,90 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,43 Prozent auf 3,41 GBP) und Melrose Industries (+ 1,35 Prozent auf 6,52 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BT Group (-5,91 Prozent auf 1,43 GBP), J Sainsbury (-2,91 Prozent auf 2,54 GBP), Tesco (-2,19 Prozent auf 3,88 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,15 Prozent auf 104,65 GBP) und Airtel Africa (-2,10 Prozent auf 1,40 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 36 134 888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 218,910 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,07 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

