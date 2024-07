Freundlicher Handel: SPI beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Montag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,79 Prozent stärker bei 16 044,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,913 Prozent auf 16 064,61 Punkte an der Kurstafel, nach 15 919,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16 064,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 044,85 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 15 992,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, mit 15 442,86 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, einen Stand von 14 861,77 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,12 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 11,06 Prozent auf 2,25 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,47 Prozent auf 8,78 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 4,81 Prozent auf 8,71 CHF), Clariant (+ 4,60 Prozent auf 14,79 CHF) und ams (+ 3,94 Prozent auf 1,29 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Spexis (-14,14 Prozent auf 0,03 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,34 Prozent auf 0,53 CHF), Xlife Sciences (-2,03 Prozent auf 29,00 CHF), Molecular Partners (-1,84 Prozent auf 6,40 CHF) und Relief Therapeutics (-1,25 Prozent auf 1,19 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 367 336 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 243,618 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

