Freundlicher Handel: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,28 Prozent fester bei 15 359,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,939 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,076 Prozent auf 15 327,77 Punkte an der Kurstafel, nach 15 316,09 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 375,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 15 317,07 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der SPI mit 14 922,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, notierte der SPI bei 14 581,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, mit 13 938,74 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,42 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 462,87 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 13,51 Prozent auf 2,54 CHF), Kinarus (+ 10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Kudelski (+ 6,64 Prozent auf 1,53 CHF), Peach Property Group (+ 5,84 Prozent auf 10,88 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,71 Prozent auf 5,92 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen AIRESIS (-7,84 Prozent auf 0,47 CHF), DocMorris (-5,57 Prozent auf 82,15 CHF), EFG International (-4,61 Prozent auf 11,58 CHF), Bellevue (-4,29 Prozent auf 21,20 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-4,08 Prozent auf 4 000,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 142 099 850 Aktien gehandelt. Mit 252,821 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI präsentiert die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

