Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Am Dienstag geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,51 Prozent höher bei 16 039,23 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,157 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 16 024,88 Punkte an der Kurstafel, nach 15 957,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 039,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 024,88 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 203,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, betrug der SPI-Kurs 15 945,80 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der SPI mit 14 676,94 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,09 Prozent aufwärts. Bei 16 557,98 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,73 Prozent auf 0,20 CHF), Barry Callebaut (+ 6,25 Prozent auf 1 547,00 CHF), Curatis (+ 6,05 Prozent auf 11,40 CHF), HOCHDORF (+ 5,38 Prozent auf 2,35 CHF) und Julius Bär (+ 2,85 Prozent auf 48,44 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil SHL Telemedicine (-2,82 Prozent auf 3,10 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (-2,38 Prozent auf 73,80 CHF), dormakaba (-2,18 Prozent auf 582,00 CHF), Relief Therapeutics (-0,94 Prozent auf 2,10 CHF) und Varia US Properties (-0,91 Prozent auf 32,60 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 153 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,929 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,16 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at