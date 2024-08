Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Donnerstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,29 Prozent fester bei 4 444,87 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,173 Prozent auf 4 395,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 388,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 447,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 389,80 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 526,91 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2024, einen Stand von 4 535,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 938,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 8,62 Prozent zu. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,82 Prozent auf 37,50 EUR), Richemont (+ 2,62 Prozent auf 133,10 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,27 Prozent auf 59,59 EUR), BASF (+ 2,23 Prozent auf 42,13 EUR) und Siemens (+ 2,13 Prozent auf 162,70 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rio Tinto (-2,10 Prozent auf 47,51 GBP), UBS (-1,02 Prozent auf 26,18 CHF), National Grid (-0,67 Prozent auf 9,82 GBP), BAT (-0,39 Prozent auf 27,99 GBP) und GSK (-0,09 Prozent auf 15,96 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 887 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 540,758 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,09 erwartet. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at