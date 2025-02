NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Analyst Philip Spain senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognose für das Ergebnis je Aktie (EPS) des Tabakkonzerns leicht und verwies auf eine schwächere organische Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr sowie auf höhere Zinskosten. Seine bereinigte EPS-Schätzung sinke noch etwas deutlicher, da BAT nun jährliche Belastungen in den Gewinn miteinbeziehe, um Zahlungen im Zusammenhang mit dem langjährigen Rechtsstreit in Kanada zu berücksichtigen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:15 / GMT





