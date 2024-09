Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Plus

So bewegt sich der STOXX 50 heute.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,35 Prozent auf 4 458,23 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,372 Prozent auf 4 415,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4 398,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 415,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 458,87 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,994 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 474,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 505,24 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 978,84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,95 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 4,33 Prozent auf 3,96 GBP), Rio Tinto (+ 3,62 Prozent auf 49,38 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,19 Prozent auf 59,45 EUR), Diageo (+ 3,06 Prozent auf 25,60 GBP) und Airbus SE (ex EADS) (+ 2,72 Prozent auf 132,14 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-2,77 Prozent auf 10,21 GBP), Deutsche Telekom (-2,57 Prozent auf 25,79 EUR), Enel (-1,60 Prozent auf 6,99 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,68 Prozent auf 39,63 EUR) und BAT (-0,56 Prozent auf 28,52 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 173 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 534,455 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 9,41 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at