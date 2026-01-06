Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags stärker

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 5 012,17 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,101 Prozent fester bei 5 011,30 Punkten, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 007,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 024,49 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 755,12 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 365,59 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 2,17 Prozent auf 12,58 GBP), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR), GSK (+ 1,66 Prozent auf 18,51 GBP), National Grid (+ 1,46 Prozent auf 11,67 GBP) und Enel (+ 1,45 Prozent auf 9,17 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,16 Prozent auf 59,92 CHF), Richemont (-1,36 Prozent auf 170,60 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 37,76 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 534,80 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 435 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 382,291 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at