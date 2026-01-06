ABB Aktie

Marktbericht 06.01.2026 12:26:51

Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags stärker

Aktuell agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 5 012,17 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,101 Prozent fester bei 5 011,30 Punkten, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 007,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 024,49 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 755,12 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 365,59 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 2,17 Prozent auf 12,58 GBP), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR), GSK (+ 1,66 Prozent auf 18,51 GBP), National Grid (+ 1,46 Prozent auf 11,67 GBP) und Enel (+ 1,45 Prozent auf 9,17 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,16 Prozent auf 59,92 CHF), Richemont (-1,36 Prozent auf 170,60 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 37,76 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 534,80 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 435 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 382,291 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, die höchste im Index.

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AGmehr Analysen

06.01.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Siemens Underweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 65,80 -0,12% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 062,20 1,59% ASML NV
BNP Paribas S.A. 80,51 -1,23% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,92 -3,61% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,18 1,45% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 21,62 3,79% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 -1,04% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 533,60 -1,26% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 13,60 1,49% National Grid plc
Rheinmetall AG 1 746,50 0,23% Rheinmetall AG
Richemont 186,10 0,00% Richemont
Rolls-Royce Plc 14,52 1,54% Rolls-Royce Plc
SAP SE 203,30 -0,93% SAP SE
Siemens AG 248,80 2,18% Siemens AG
UBS 40,41 -1,41% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 039,56 0,67%

