ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Marktbericht
|
06.01.2026 12:26:51
Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags stärker
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 5 012,17 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,101 Prozent fester bei 5 011,30 Punkten, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 007,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 024,49 Zählern.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 755,12 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 365,59 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 2,17 Prozent auf 12,58 GBP), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR), GSK (+ 1,66 Prozent auf 18,51 GBP), National Grid (+ 1,46 Prozent auf 11,67 GBP) und Enel (+ 1,45 Prozent auf 9,17 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,16 Prozent auf 59,92 CHF), Richemont (-1,36 Prozent auf 170,60 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 37,76 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 534,80 EUR) unter Druck.
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 435 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 382,291 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|65,80
|-0,12%
|ASML NV
|1 062,20
|1,59%
|BNP Paribas S.A.
|80,51
|-1,23%
|BP plc (British Petrol)
|4,92
|-3,61%
|Enel S.p.A.
|9,18
|1,45%
|GSK PLC Registered Shs
|21,62
|3,79%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|-1,04%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|533,60
|-1,26%
|National Grid plc
|13,60
|1,49%
|Rheinmetall AG
|1 746,50
|0,23%
|Richemont
|186,10
|0,00%
|Rolls-Royce Plc
|14,52
|1,54%
|SAP SE
|203,30
|-0,93%
|Siemens AG
|248,80
|2,18%
|UBS
|40,41
|-1,41%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 039,56
|0,67%
