Freundlicher Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im SPI

Heute zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,47 Prozent stärker bei 14 638,85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,991 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 14 604,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14 569,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 638,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 529,29 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,092 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der SPI 14 310,28 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, wies der SPI einen Stand von 14 084,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 254,16 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 34,35 Prozent auf 6,14 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 20,88 Prozent auf 4,69 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,89 Prozent auf 0,05 CHF), GAM (+ 4,85 Prozent auf 0,39 CHF) und SGS SA (+ 3,57 Prozent auf 75,38 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Arundel (-32,00 Prozent auf 0,10 CHF), ObsEva (-15,73 Prozent auf 0,03 CHF), Spexis (-11,89 Prozent auf 0,04 CHF), ONE swiss bank (-10,34 Prozent auf 2,60 CHF) und Perrot Duval SA (-10,32 Prozent auf 56,50 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 15 256 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 271,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Edisun Power Europe-Aktie präsentiert mit 4,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

