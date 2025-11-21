Fronsac REIT Trust Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fronsac REIT Trust Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,14 CAD gegenüber 0,630 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at