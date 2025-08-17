Fronten in der Ukraine weiter aktiv

KIEW (dpa-AFX) - Im Schatten der Aktivitäten an den diplomatischen und politischen Fronten haben russische und ukrainische Truppen ihre Kämpfe im Osten der Ukraine fortgesetzt. Insgesamt seien im Tagesverlauf 65 bewaffnete Zusammenstöße registriert worden, teilte der ukrainische Generalstab am späten Nachmittag mit. Die Frontberichte konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Als Schwerpunkte der Kämpfe galten Kupjansk sowie Pokrowsk. Bei Kupjansk seien die ukrainischen Stellungen mit gelenkten Gleitbomben sowie aus Raketenwerfern angegriffen worden. "Die ukrainischen Einheiten führen aktive Maßnahmen durch, um die Pläne der Besatzer zu vereiteln, und erzielen an einigen Orten gewisse Erfolge", berichtete die Generalität in Kiew, ohne genauere Angaben zu machen.

Am Dauerbrennpunkt Pokrowsk habe es im Tagesverlauf 27 Angriffe russischer Einheiten gegeben. Die Angriffe seien abgeschlagen worden. Die russische Armee versucht seit Monaten, Pokrowsk unter ihre Kontrolle zu bringen. Im Verlauf der verlustreichen Kämpfe ist die Stadt bereits weitestgehend zerstört worden./cha/DP/he