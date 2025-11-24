Frontline legte Quartalsergebnis vor

Frontline gab am 21.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 432,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 490,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at