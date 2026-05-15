FRP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FRP stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 10,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at