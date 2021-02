Frühlings-Keynote: Stellt Apple schon bald neue Produkte vor?

• Neue AirPods-Generation offenbar kurz vor Vorstellung• Apple überarbeitet iPad-Line-up• Weitere Keynote im Juni möglich

Große Pläne für Frühlings-Keynote

Erst kürzlich meldete der US-amerikanische Technologiekonzern Apple beim US-Patentamt eine Vielzahl an neuen Patenten an, die einen Ausblick darauf geben, was der iPhone-Hersteller für die Zukunft in petto hat. Neue Produkte und Software-Updates stellt der Konzern dann auf seinen Keynotes vor. Im ersten Halbjahr stehen traditionell zwei dieser Events an - im März und im Juni. Laut dem Portal "Macrumors", das sich mit Nachrichten und Gerüchten rund um Apple befasst, könnte das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Cupertino bereits das Frühlings-Event planen. Dabei sei ein breit aufgestelltes Line-up an neuen Produkten möglich. Neben einer neuen Generation des Desktop-Computers iMac, der mit dem neuen Apple Silicon Chip ausgestattet sein könnte, rechnet das Portal auch mit neuen AirPods, iPads und Apple TVs.

Neue AirPods Pro-Generation noch im ersten Halbjahr 2021

So könnten Apples In-Ear-Kopfhörer bald eine Auffrischung erhalten. Die AirPods 3 sollen im Design den aktuellen AirPods Pro ähneln, allerdings nicht über deren aktive Geräuschunterdrückung verfügen. Damit sollen die Ohrstöpsel günstiger angeboten werden können und als Einsteigermodell attraktiv wirken.

Doch auch an der Pro-Variante wird in Cupertino fleißig getüftelt, so Macrumors. Das neue Modell soll im April erscheinen und ein kompakteres und runderes Design aufweisen. Das Innenleben wird ebenfalls verbessert: Mit einem neuen Chip sollen die kabellosen Kopfhörer noch zuverlässiger laufen. MacRumors bezieht sich auf einen Bericht der taiwanesischen DigiTimes, die den Zulieferer von Speicherchips Winbond nennt. "Es wird erwartet, dass Winbond auch einer der NOR-Flash-Lieferanten für Apples nächste Generation der AirPods Pro sein wird, die in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen sollen, so die Quellen", zitiert Macrumors DigiTimes. "Der taiwanesische Chiphersteller wird seine NOR-Flash-Produktionslinien während des sechsmonatigen Zeitraums mit nahezu voller Auslastung betreiben."

Apple frischt iPad-Produktportfolio auf

Neben seiner Kopfhörer-Sparte arbeitet Apple auch an neuen Tablets. So könnte Apple im März bereits ein neues iPad mini vorstellen, dessen Display 8,5 bis 9 Zoll bemessen und weiterhin einen Lightning-Anschluss aufweisen soll. Bei seinen Pro-Modellen tauschte Apple den Port mittlerweile durch einen USB-C-Anschluss aus. Im Vergleich zum Vorgängermodell hätte dieses iPad mini ein größeres Display, was vermutlich durch einen schmaleren Rahmen ermöglicht wird, wie bereits zuvor bei der Pro- und Air-Ausführung. Auch über ein Mini-LED-Display wird gemunkelt.

Neben dem kleinsten iPad steht laut Macrumors auch ein neues Einsteigermodell in den Startlöchern. Die neunte Generation des einfach als iPad bezeichneten Modells soll eine Displaygröße von 10,2 Zoll aufweisen und mit nur 6,3 Millimeter deutlich dünner sein als sein Vorgänger.

Auch die Pro-Linie könnte ein Upgrade erhalten, berichten die Experten weiter. Hier rechnet das Portal mit einem 12,9 Zoll großen Modell, aber auch eine kleinere Version mit 11 Zoll sei möglich. In der neuen Premium-Ausführung könnte ein Mini-LED-Display und einen 5G-Chip verbaut werden.

Set-Top-Box Apple TV wird leistungsstärker - und zur Spielekonsole

Für Apples Set-Top-Box Apple TV steht ebenfalls ein Upgrade an. Ein neuer Prozessor und eine aktualisierte Fernbedienung sollen hier auf der Agenda stehen. Macrumors berichtet über eine mögliche Funktion, mit der die Fernbedienung geortet werden kann, wenn sie nicht mehr aufzufinden ist - ähnlich wie man es bereits von anderen Apple-Geräten kennt. So kann etwa das iPhone über den Mac oder das iPad lokalisiert werden, wenn diese Funktion aktiviert ist. Die neue Ausführung des Apple TV könnte außerdem in zwei Varianten auf den Markt kommen. Eine leistungsstärkere Version soll einen A14X-Chip beinhalten, mit dem Apple seine TV-Box offenbar als Spielekonsole etablieren will. Mit dem Spiele-Abo Apple Arcade ist gegen die Zahlung eines monatlichen oder jährlichen Beitrags der Zugriff auf eine Vielzahl von Spielen möglich, und zwar neben Macs, iPhones und iPads auch auf dem Apple TV. Spielstände werden mittels iCloud zwischen den Geräten aktualisiert.

WWDC-Keynote soll im Juni folgen

Im Juni steht bei Apple anlässlich der Worldwide Developers Conference - kurz WWDC - eine weitere Keynote an, bei der der Konzern in der Regel einen Ausblick auf neue Versionen seiner Betriebssysteme gibt, die dann im Spätjahr veröffentlicht werden. Laut Macrumors sollen in diesem Jahr vermutlich iOS 15, iPadOS15, watchOS 8, tvOS 8 und macOS 12 zum Update bereit stehen. Mit weiteren Details zu neuen Softwareversionen rechnet die Nachrichtenseite bis zum Frühling.

Im Herbst könnte der iKonzern dann das iPhone 13 und eine Plus-Variante des iPhone SE vorstellen, das im Frühjahr 2020 angekündigt wurde. Zusätzlich rechnen die Experten mit der siebten Generation der Apple Watch. Außerdem sollen ein aktualisiertes MacBook Air, ein neues MacBook Pro sowie die Bluetooth-Anhänger AirTags, die an beliebige Objekte gebunden werden, welche dann über die "Wo ist?"-App lokalisiert werden können, demnächst auf den Markt kommen. Wann es so weit ist, sei aber noch ungewiss. Generell bleibt abzuwarten, ob Apple seinen Zeitplan in diesem Jahr einhalten kann. Im vergangenen Jahr kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen in den Produktionsabläufen, weswegen auch die Keynotes später als in den Vorjahren stattfanden.

Redaktion finanzen.at