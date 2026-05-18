18.05.2026 06:31:29

FRUTA FRUTA legte Quartalsergebnis vor

FRUTA FRUTA stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 548,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 788,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,920 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 4,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,14 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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