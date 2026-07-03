FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Am Freitag steigt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,40 Prozent auf 10 695,84 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,131 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 652,81 Punkten, nach 10 652,87 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 652,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 701,32 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,79 Prozent nach oben. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 10 332,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 10 436,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, stand der FTSE 100 bei 8 823,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,48 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Weir Group (+ 2,37 Prozent auf 25,02 GBP), Fresnillo (+ 2,36 Prozent auf 29,47 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,55 Prozent auf 68,75 GBP), IMI (+ 1,51 Prozent auf 29,60 GBP) und SSE (+ 1,42 Prozent auf 24,95 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Tesco (-0,78 Prozent auf 4,70 GBP), Burberry (-0,70 Prozent auf 10,63 GBP), Imperial Brands (-0,60 Prozent auf 28,07 GBP), Coca-Cola HBC (-0,58 Prozent auf 51,10 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0,53 Prozent auf 168,45 USD).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 7 482 335 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 288,880 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at