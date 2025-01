FTSE 100 aktuell: FTSE 100 nachmittags in der Verlustzone

So bewegt sich der FTSE 100 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent auf 8 529,04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,630 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 565,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 565,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 586,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 520,83 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,280 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 136,99 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.10.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 269,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 527,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 3,26 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 586,68 Punkten. Bei 8 160,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Diageo (+ 3,54 Prozent auf 24,87 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,83 Prozent auf 0,84 GBP), Antofagasta (+ 2,20 Prozent auf 17,68 GBP), Prudential (+ 1,59 Prozent auf 6,62 GBP) und Fresnillo (+ 1,48 Prozent auf 6,89 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-2,75 Prozent auf 3,05 GBP), Taylor Wimpey (-2,53 Prozent auf 1,16 GBP), Marks Spencer (-2,43 Prozent auf 3,25 GBP), Barratt Developments (-2,23 Prozent auf 4,32 GBP) und Auto Trader Group (-2,21 Prozent auf 7,62 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 55 761 839 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 202,667 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Frasers Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

