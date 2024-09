FTSE 100 aktuell: FTSE 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Am Donnerstag fällt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,01 Prozent auf 8 268,51 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 269,60 Punkten, nach 8 269,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 272,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 244,41 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 1,29 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 008,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 246,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 437,93 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,08 Prozent aufwärts. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit RS Group (+ 2,81 Prozent auf 7,86 GBP), Sage (+ 2,09 Prozent auf 10,07 GBP), Whitbread (+ 1,52 Prozent auf 29,43 GBP), Pershing Square (+ 1,45 Prozent auf 36,32 GBP) und Phoenix Group (+ 0,94 Prozent auf 5,66 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Associated British Foods (-3,61 Prozent auf 24,11 GBP), Admiral Group (-2,73 Prozent auf 28,51 GBP), Aviva (-2,15 Prozent auf 4,88 GBP), D S Smith (-1,29 Prozent auf 4,58 GBP) und Croda International (-1,17 Prozent auf 38,95 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 153 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 242,480 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at