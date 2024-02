FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter

So performte der FTSE 100 am Mittwoch zum Handelsschluss.

Letztendlich sank der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,68 Prozent auf 7 628,75 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,373 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 681,01 Punkte an der Kurstafel, nach 7 681,01 Punkten am Vortag.

Bei 7 626,23 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 694,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,173 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 7 689,61 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, bei 7 410,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 864,71 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,20 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Smurfit Kappa (+ 4,42 Prozent auf 35,08 EUR), D S Smith (+ 2,97 Prozent auf 2,81 GBP), Rolls-Royce (+ 1,60 Prozent auf 3,23 GBP), Centrica (+ 1,50 Prozent auf 1,35 GBP) und Sage (+ 1,39 Prozent auf 11,70 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen J Sainsbury (-6,06 Prozent auf 2,59 GBP), Barratt Developments (-5,47 Prozent auf 5,01 GBP), Vodafone Group (-3,97 Prozent auf 0,64 GBP), Antofagasta (-3,80 Prozent auf 16,98 GBP) und Anglo American (-3,73 Prozent auf 17,55 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 83 010 383 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,210 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Vodafone Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

