FTSE 100 aktuell: So steht der FTSE 100 am Dienstagmittag

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Am Dienstag steht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1,52 Prozent im Plus bei 7 605,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,422 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 492,21 Punkten, nach 7 492,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 613,57 Punkte, das Tagestief hingegen 7 492,21 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 478,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 273,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, lag der FTSE 100 bei 6 959,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,687 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Anglo American (+ 5,72 Prozent auf 22,72 GBP), Ocado Group (+ 5,55 Prozent auf 5,94 GBP), Prudential (+ 4,35 Prozent auf 9,06 GBP), Antofagasta (+ 4,27 Prozent auf 14,42 GBP) und Ashtead (+ 3,61 Prozent auf 49,94 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Spirax-Sarco Engineering (-1,06 Prozent auf 89,74 GBP), Haleon (-0,10 Prozent auf 3,39 GBP), BP (-0,02 Prozent auf 5,20 GBP), Compass Group (+ 0,24 Prozent auf 20,49 GBP) und Dechra Pharmaceuticals (+ 0,33 Prozent auf 38,00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 10 766 296 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,235 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at