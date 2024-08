FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Mittwochmittag mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in London am Mittwoch.

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,22 Prozent auf 8 291,90 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,558 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 273,32 Punkten in den Handel, nach 8 273,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 8 270,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 293,39 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,235 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Stand von 8 155,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 416,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 257,82 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,39 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 2,68 Prozent auf 1,27 GBP), Anglo American (+ 2,16 Prozent auf 22,93 GBP), Rio Tinto (+ 2,06 Prozent auf 48,76 GBP), Entain (+ 1,67 Prozent auf 6,46 GBP) und Airtel Africa (+ 1,49 Prozent auf 1,12 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BT Group (-1,49 Prozent auf 1,34 GBP), 3i (-1,24 Prozent auf 31,77 GBP), Flutter Entertainment (-0,66 Prozent auf 158,00 GBP), Taylor Wimpey (-0,57 Prozent auf 1,65 GBP) und NatWest Group (-0,46 Prozent auf 3,46 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 6 549 771 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 236,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 9,76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at