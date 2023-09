FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Mittwoch fiel der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,43 Prozent auf 7 593,22 Punkte zurück. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,378 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 625,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 625,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 577,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 645,55 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 338,58 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 27.06.2023, einen Stand von 7 461,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, stand der FTSE 100 bei 6 984,59 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 0,518 Prozent zu. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell IMI (+ 5,14 Prozent auf 15,75 GBP), BP (+ 1,43 Prozent auf 5,39 GBP), HSBC (+ 0,70 Prozent auf 6,40 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0,63 Prozent auf 20,93 GBP) und Halma (+ 0,60 Prozent auf 19,16 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-9,77 Prozent auf 6,15 GBP), Centrica (-5,06 Prozent auf 1,58 GBP), Land Securities Group (-4,30 Prozent auf 5,79 GBP), J Sainsbury (-3,48 Prozent auf 2,53 GBP) und Unite Group (-3,15 Prozent auf 8,91 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 66 661 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,512 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Glencore-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at